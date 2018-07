Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2018 21.38 12 luglio 2018 - 21:38

"Il tempo, i fili comuni che ci uniscono, la nostra storia, i nostri valori, la nostra lingua, la nostra cultura contribuiscono a ispirare rispetto reciproco e a rendere gli Stati Uniti e la Gran Bretagna non solo i più stretti alleati ma anche i più cari".

Lo ha detto la premier Theresa May accogliendo a Blenheim Palace il presidente americano Donald Trump e la moglie Melania per una cena di gala.

Abito rosso con le braccia scoperte e spacco posteriore, decolleté dello stesso colore, la premier ha sottolineato che "come al tempo di Churchill", che è nato nel palazzo dell'Oxfordhsire dove si svolge la serata, "e in tanti anni prima e dopo la nostra amicizia è lì nei nostri sforzi congiunti per proteggere la nostra sicurezza comune".

"Essendo i primi investitori nelle economie dei due paesi, con oltre 1 trilione di investimenti in totale, gli Usa e la Gran Bretagna fanno tantissimi affari insieme", ha detto la May precisando che "migliaia di aziende americane hanno sede in Gran Bretagna, dando lavori a oltre un milione di persone. E d'altra parte la forza del contributo della Gran Bretagna all'economia americana non può essere sottovalutata".

"Ora che ci prepariamo a lasciare l'Unione europea - ha detto la premier britannica - abbiamo un'opportunità senza precedenti di fare di più. Di concludere un accordo di libero scambio che crei lavori e crescita in Gran Bretagna e Stati Uniti".

"Ora per il bene dei nostri popoli, lavoriamo insieme per un futuro più prospero", ha concluso la May.

Neuer Inhalt Horizontal Line