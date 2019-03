Theresa May ha definito "grave" la decisione con cui la Camera dei Comuni ha bocciato oggi di nuovo il suo accordo sulla Brexit, evocando la necessità della richiesta di un rinvio prolungato di un'intesa all'Ue e della partecipazione britannica alle elezioni europee.

La premier ha rinfacciato alla Camera di non avere un piano B maggioritario, avendo detto no al suo accordo, ma anche a un "no deal", a una "no Brexit" e a un referendum bis. E ha insistito che il governo continuerà ad agire affinché "la Brexit sia attuata".

