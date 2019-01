Falsa partenza del primo incontro convocato da Theresa May coi leader delle opposizioni per cercare di trovare una linea comune sulla Brexit dopo la bocciatura ai Comuni dell'accordo raggiunto.

All'appuntamento, che la premier Tory ha convocato subito dopo essersi salvata da una mozione di sfiducia, hanno infatti partecipato i vertici dei LibDem, Snp e Plaid Cymru, ma non il numero uno del partito di gran lunga più importante, il laburista Jeremy Corbyn.

Corbyn ha chiesto come precondizione per dialogare l'impegno della premier di escludere ogni ipotesi di divorzio no deal dall'Ue, ma per ora Downing Street nicchia. May s'è detta "delusa", aggiungendo tuttavia che "la porta resta aperta".

"Occorre mettere da parte i propri interessi e lavorare insieme costruttivamente", ha aggiunto a fine serata in una dichiarazione ai media. "Il popolo britannico - ha concluso - vuole a larga maggioranza andare avanti e che la Brexit sia attuata. Io credo sia mio dovere rispettare le istruzioni del popolo britannico di lasciare l'Ue e intendo farlo".

Neuer Inhalt Horizontal Line