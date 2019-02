McDonald's in crescita in Svizzera

McDonald's Svizzera è riuscita a crescere nel 2018 nonostante un mercato stagnante. Il fatturato è salito del 4,9% a 761 milioni di franchi, il numero dei clienti del 4,6% a 105 milioni.

Il 2018 è stato l'anno di maggior successo nella storia lunga 43 anni della società, ha dichiarato il direttore di McDonald's Svizzera Jacques Mignault in una conferenza stampa oggi a Zurigo. La catena di fast food è cresciuta in tutte le regioni. Complessivamente conta 169 filiali, tre in più dell'anno prima; i dipendenti sono saliti del 5,6% a circa 7'500, complice anche il nuovo servizio ai tavoli.

In aumento è pure il volume d'acquisto: la filiale svizzera del colosso americano ha acquistato alimentari per 170 milioni di franchi, il 6,3% in più del 2017. Oltre l'80% delle derrate proveniva da produttori elvetici.

Mignault è convinto che McDonald's possa crescere ulteriormente in Svizzera, in particolare con il servizio di consegna che sta attualmente sperimentando a Ginevra e che intende estendere ad altre località. Inoltre è prevista l'apertura di 2-4 nuovi ristoranti.

