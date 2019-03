MCH Group, azienda renana che organizza fiere di primo piano come Baselworld, Art Basel e Muba, ha registrato lo scorso anno una perdita di 190,4 milioni di franchi, dopo che nel 2017 aveva già chiuso con cifre in calo di 110 milioni.

Il Consiglio di amministrazione propone pertanto agli azionisti di rinunciare al dividendo per l'esercizio in corso e li avverte di preparasi per un ulteriore anno di perdite.

MCH ha dovuto effettuare rettifiche di valore sugli spazi d'esposizione per 132,3 milioni di franchi, comunica oggi il gruppo. Le attività operative di MCH si sono ridotte di 17,6 milioni. In un precedente avvertimento sugli utili, il gruppo aveva informato che si aspettava un risultato in flessione di almeno 14 milioni di franchi a causa della debole performance di diverse fiere .

Nello scorso esercizio si sono inoltre aggiunti accantonamenti per costi di ristrutturazione per 40,5 milioni di franchi. Come già annunciato in gennaio, il gruppo sopprimerà nei prossimi mesi 35 posti di lavoro.

Neuer Inhalt Horizontal Line