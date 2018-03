Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

01 marzo 2018 - 12:46

Nelle gallerie della metropolitana di Madrid circolano ancora treni con componenti in amianto, vietato in Spagna dal 2001, riferisce oggi El Mundo.

Il quotidiano pubblica un rapporto del 2003 nel quale la direzione della Metro madrilena era stata informata della presenza di amianto nei componenti elettrici di 64 treni di passeggeri e 50 usati per la manutenzione delle linee. Alcuni sono ancora in circolazione secondo il giornale.

L'amianto si troverebbe anche nei rivestimenti usati in alcune stazioni della metropolitana. L'Ispezione del Lavoro ha imposto di recente una multa di 190 mila euro a Metro Madrid per la mancanza di provvedimenti di protezione della salute dei lavoratori dopo la denuncia di un dipendente che ha sviluppato un tumore a causa della contaminazione da amianto.

Secondo la direzione della metropolitana non sono stati rilevati altri casi. La presenza di amianto in alcuni componenti elettrici, precisa, non fa correre rischi ai viaggiatori.

