Il governo bernese propone aiuti indiretti per sostenere i media nel cantone. Una delle misure prevede un sostegno finanziario all'agenzia Keystone-ATS.

In un rapporto sul tema pubblicato oggi, l'esecutivo cantonale propone di versare un aiuto diretto agli uffici della Keystone-ATS a Berna e Bienne, in modo che l'agenzia possa abbassare i prezzi delle notizie che fornisce alle redazioni dei media bernesi.

In questo modo sarà possibile rafforzare la copertura regionale di stampa, radio, tv e pubblicazioni online che si basano sull'offerta dell'agenzia. Non si escludono poi interventi su misura per le redazioni francofone.

Il governo rifiuta invece a priori ogni forma di contributo finanziario diretto, o di partecipazione ai costi salariali dei giornalisti. A suo avviso i media non possono essere totalmente indipendenti se si basano su finanziamenti statali.

Il Gran Consiglio aveva incaricato l'esecutivo di esaminare un sostegno ai media dopo che l'editore zurighese Tamedia nel 2017 aveva annunciato il raggruppamento delle redazioni dei quotidiani bernesi Bund e Berner Zeitung.

