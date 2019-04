L'Fbi ha sventato un 'complotto terroristico' che puntava a colpire 'obiettivi multipli' nella California del Sud. Lo scrive il Los Angeles Times, facendo riferimento ad un'operazione a cui hanno preso parte agenzie federali e forze dell'ordine locali.

Un uomo, descritto come un ex militare, è stato arrestato dagli agenti del bureau. L'ex militare, sempre secondo le fonti, si sarebbe convertito all'Islam ma non è chiaro se questo elemento sia collegato al suo piano.

"Sembra che stesse cercando di entrare in contatto online con altre persone con idee vicine alle sue", ha spiegato una fonte investigativa al quotidiano californiano. All'operazione hanno partecipato, oltre a uomini dell'Fbi, agenti del Dipartimento della contea di Los Angeles e del Dipartimento di Long Beach.

L'arresto arriva meno di 48 ore dopo l'attacco di un suprematista bianco ad una sinagoga a San Diego.

