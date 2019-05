Nuovo numero uno per la filiale svizzera di MediaMarkt, la catena tedesca di negozi di elettronica di consumo che negli scorsi mesi ha vissuto tempi non del tutto tranquilli ai vertici: l'azienda elvetica sarà guidata da domani, primo giugno, da Patrick Marti.

Il manager 38enne è stato Ceo della cooperativa di condivisione dell'auto Mobility, ricorda MediaMarkt in un comunicato odierno. Subentra a Guido Monferrini, che come responsabile della regione Italia ed Europa meridionale aveva assunto ad interim anche la responsabilità dei punti vendita in Svizzera.

Per migliorare la connettività fra la vendita stazionaria e quella su internet l'impresa ha deciso di riorganizzarsi: i comparti finora separati "mercati" e "online" saranno fusi per dare vita a tre divisioni basate sulla tipologia dei prodotti: "Consumer Electronics/GSM", "IT & Gaming" e "Home Appliances & Entertainment". L'operazione permetterà di aumentare fortemente l'efficienza e la rapidità, afferma Marti, citato nella nota.

Fondato nel 1979 a Monaco di Baviera, il gruppo MediaMarkt è sbarcato in Svizzera a Dietikon (ZH) e a Dietlikon (ZH) nel 1994. Il primo punto vendita in Ticino, a Grancia, è stato aperto nel 1997: è seguito Sant'Antonino nel 2016. Oggi la società nota per lo slogan pubblicitario "Non sono mica scemo!" è presente nella Confederazione con 26 punti vendita.

