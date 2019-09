Secondo la maggiore associazione dei medici in Australia, il cambiamento climatico è un'emergenza sanitaria: "Chiare evidenze scientifiche indicano impatti gravi per i pazienti e le comunità, con aumento dei tassi di mortalità e peggioramento della salute mentale.

La presa di posizione, presentata in una mozione del consiglio federale dell'Australian Medical Association, è in linea con le posizioni assunte già lo scorso anno dall'American Medical Association, dalla British Medical Association e da Doctors for the Environment Australia.

"Il cambiamento climatico è reale e avrà le prime e più gravi conseguenze sulla salute di popolazioni vulnerabili attorno al mondo, compresa l'Australia e la regione del Pacifico", dichiara la mozione, che chiede al governo federale di promuovere una transizione attiva dai combustibili fossili all'energia rinnovabile, adottare obiettivi di mitigazione, promuovere i benefici alla salute dell'affrontare il cambiamento climatico e sviluppare una strategia nazionale su salute e cambiamento climatico.

Gli ultimi dati ufficiali pubblicati giorni fa confermano che le emissioni di gas serra continuano a crescere in Australia. Le emissioni nazionali sono aumentate di 3,1 milioni di tonnellate nei 12 mesi fino a marzo scorso raggiungendo 538,9 milioni di tonnellate, un balzo dello 0,6% rispetto ai 12 mesi precedenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line