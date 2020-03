Molta emozione per il celebre brano dei Queen.

Suscita emozione sul web l'esibizione di un dottore del reparto medicina ad alta intensità dell'Ospedale di Circolo di Varese che, alla fine del suo turno nel reparto Covid-19, si è esibito al pianoforte nella hall, suonando un paio di canzoni dei Queen.

Fra cui Don't Stop Me Now. E "non fermiamoci" è diventato il messaggio della Azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi, che ha pubblicato il video sulla propria pagina Facebook.

Il medico pianista, in divisa e mascherina, è Christian Mongiardi, giovane ecografista che l'altro pomeriggio, sceso con due colleghi per mangiare un panino, ha trovato lo spaccio chiuso e si è seduto al pianoforte, donato pochi mesi fa una ong.

Quando il video si è diffuso Mongiardi era contrariato. Ma il suo primario, il prof. Francesco Dentali, lo ha convinto: "Gli ho detto che era una cosa bella e avrebbe dato morale a tutti noi e a tutte le persone che hanno parenti e amici ricoverati per il Covid in questo periodo difficile". Così è stato, a leggere i commenti su Facebook e, fra migliaia di visualizzazioni e tanti complimenti, c'è chi ha fatto un appunto al medico: "Bravissimo ma... i guanti?".

https://www.youtube.com/watch?v=GSpi4EEd_kQ

