Le relazioni tra Russia e Ue sono "a livello zero", ma Mosca è pronta a rilanciarle se anche la nuova Commissione europea lo vorrà: lo ha detto il premier russo Dmitri Medvedev dopo aver incontrato a Mosca il suo omologo sloveno Marjan Sarec.

Lo riportano le agenzie russe. "Le nostre relazioni con l'Unione europea - ha affermato Medvedev - sono a livello zero. Certo, possiamo vivere senza, considerando lo sviluppo delle relazioni bilaterali, incluse quelle con i nostri amici sloveni e con molti altri Stati europei. Ma non è normale".

Il premier russo ha quindi dichiarato di voler aspettare per vedere "se i nuovi capi della Commissione europea adotteranno misure per la ricostruzione" dei rapporti Russia-Ue, ma ha anche aggiunto che tale rilancio dovrebbe avvenire senza condizioni perché, a suo giudizio, le relazioni non sono state rovinate dalla Russia.

Neuer Inhalt Horizontal Line