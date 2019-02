Sono in crescita i ricatti informatici a sfondo sessuale.

All'inizio di quest'anno è stata osservata una nuova ondata di "sextortion", i ricatti con immagini o video a sfondo sessuale.

Lo indica la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI) invitando le vittime - che da oggi possono consultare il portale stop-sextortion.ch - a non pagare nessun riscatto poiché si tratta di un bluff. Dall'analisi effettuate nelle e-mail ricattatorie segnalate a MELANI è emerso che nella seconda metà del 2018 circa 100 bitcoin sono stati versati come riscatto. Ciò corrisponde a un valore attuale di circa 360'000 franchi.

Il motivo per cui così tante persone sono disposte a pagare il riscatto risiede probabilmente nel fatto che chi consuma pornografia se ne vergogna e, spaventato dal ricatto, non ne parla e non lo segnala, tanto più se l'importo richiesto è piuttosto esiguo, precisa MELANI.

Tuttavia, fino a quando i destinatari dei ricatti continueranno a pagare, tale modus operandi verrà incoraggiato: le ondate di e-mail minacciose continueranno, seguiranno emulatori e le truffe aumenteranno ulteriormente. MELANI chiede quindi di non pagare in nessun caso il riscatto, e ciò anche se i truffatori affermano di avere accesso a computer e webcam e minacciano di pubblicare foto e video a contenuto sessuale. Si tratta infatti di un bluff: non esistono foto compromettenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line