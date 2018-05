Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 maggio 2018 18.09

Melania Trump ha lasciato la Casa Bianca ed è tornata a New York. Anzi, collabora con il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. Oppure si è rifugiata dagli Obama e sta scrivendo un libro che parla del marito Donald.

La first lady non si vede in pubblico da 20 giorni, da quando è stata operata ai reni, e sui media Usa si iniziano a rincorrere teorie cospirative di tutti i tipi. Di cui Politico ha riportato le più fantasiose.

Sono in tanti, comunque, a porsi domande sulla prolungata assenza di Melania, in particolare dopo che il presidente americano è comparso da solo alla cerimonia in occasione del Memorial Day al cimitero nazionale di Arlington. La Casa Bianca non rilascia informazioni sulla salute della first lady dal 14 maggio, quando la sua portavoce ha detto che si stava sottoponendo ad un intervento chirurgico per "curare una patologia benigna ai reni". Così un funzionario dell'amministrazione Usa ha detto: "Ci si aspetta che i Trump stiano nascondendo qualcosa".

