In aumento i fallimenti in Ticino

Il numero di fallimenti di imprese in Svizzera per insolvenza è diminuito tra gennaio e giugno del 3% a 2395 aziende, secondo dati diffusi oggi dalla società di informazioni economiche Bisnode.

Tenendo conto anche delle chiusure per lacune nell'organizzazione (articolo 731b del Codice delle obbligazioni), il numero di bancarotte si è attestato a 3396 (+1% rispetto ai primi sei mesi del 2018).

In controtendenza il Ticino, dove nei primi sei mesi dell'anno in corso 451 aziende hanno abbassato la serranda (213 per insolvenza e 238 per lacune nell'organizzazione), pari a un incremento su un anno del 17%. Va detto, per precisione, che il numero di chiusure per insolvenza è rimasto stabile a 213, mentre è salito da 173 a 238 il numero di società chiuse per motivi organizzativi.

In forte flessione i fallimenti nei Grigioni, calati su un anno del 50% (da 126 a 60, 41 per insolvenza e 19 per ragioni organizzative).

Per quanto attiene al numero di nuove imprese, nel primo semestre ne sono state istituite 22'722 a livello nazionale, pari a un aumento del 2% su un anno. In Ticino, le società iscritte nel registro di commercio sono state 1200, 72 in meno su un anno (-6%). Nei Grigioni le nuove imprese sono state 484, sei in meno (-1%).

L'attività è stata particolarmente intensa nei cantoni Berna (+11%), Appenzello Interno (+51%) e Glarona (+12%).

