Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 16.09 21 febbraio 2018 - 16:09

Sembrano essere diminuiti l'anno scorso gli ingressi illegali in Germania dalla Svizzera di profughi e migranti.

Secondo quanto ha indicato oggi la polizia federale tedesca, nel settore controllato dai reparti di ispezione di Costanza e Weil am Rhein ne sono stati registrati in tutto 4122 nel 2017, contro i 5039 del 3016.

Pochissimi profughi illegali sono giunti nel Baden-Württemberg percorrendo la via balcanica, ha detto un portavoce della polizia federale a Stoccarda, dopo che sul tema oggi aveva riferito il giornale locale "Stuttgarter Nachrichten".

"Le persone - ha aggiunto - arrivano in Germania dopo aver attraversato il Mediterraneo verso l'Italia e poi transitando per la Svizzera, oppure tentano il volo a partire dalla Grecia o dalla Turchia". Un'altra via percorsa è quella del Mediterraneo occidentale dal Marocco per la Spagna e poi la Francia, ha detto ancora il portavoce, rilevando che il conteggio sopra indicato non comprende tutti gli ingressi illegali.

La maggior parte degli illegali giunti nel Land proveniva dalla Guinea, ha precisato il portavoce. Seguono nigeriani, eritrei, somali, gambiani e siriani. "Arrivano in Germania a piedi, in auto, con autobus a lunga percorrenza, in treno e in parte anche a bordo di treni merci", ha proseguito.

