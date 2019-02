Presso i mercati Caritas le persone in situazione di disagio sociale possono acquistare generi alimentari e prodotti di consumo quotidiano a prezzi fortemente ribassati.

Aumenta in Svizzera il numero di persone in situazione di disagio sociale che necessita di acquistare generi alimentari e prodotti di consumo quotidiano a prezzi fortemente ribassati presso i mercati Caritas.

Secondo quanto comunicato oggi dalla Cooperativa dei mercati Caritas, nel 2018 il fatturato dei 21 negozi nella Confederazione è cresciuto del 3,6% a 13,1 milioni di franchi.

Nell'anno in rassegna sono stati effettuati quasi un milione di acquisti per una spesa media di circa 13 franchi. Particolarmente richiesti sono i prodotti alimentari.

La situazione delle oltre un milione di persone ingenti o a rischio di povertà diventa sempre più difficile, afferma l'organizzazione non governativa (ong), poiché le prestazioni dell'aiuto sociale e le riduzioni dei premi delle casse malattia diminuiscono sempre più. I mercati Caritas "sono quindi un elemento importante per contrastare la povertà in Svizzera", aggiunge.

Il giro d'affari di questi negozi, che esistono da 27 anni, è quadruplicato nel corso degli ultimi dieci anni. I mercati Caritas sono distribuiti nella Svizzera tedesca e romanda.

