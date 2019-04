Al termine di un processo durato dieci mesi l'Assemblea nazionale ha approvato a L'Avana la nuova Costituzione di Cuba che conferma "l'irrevocabile cammino verso il socialismo" ma che allo stesso tempo rafforza il settore privato dell'economia.

Durante una sessione straordinaria Raúl Castro, primo segretario del Comitato centrale del Partito comunista cubano, ha sottolineato che il nuovo testo è coerente con "le aspirazioni di quanti per oltre 150 anni hanno lottato per una Patria indipendente, sovrana e socialmente giusta".

Il fratello di Fidel Castro ha colto l'occasione della cerimonia per criticare gli Stati Uniti e il presidente Donald Trump per i ripetuti attacchi a Cuba e ai Paesi latinoamericani, come il Venezuela, che "non accettano di sottomettersi ai voleri di Washington".

