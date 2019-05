Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Lo rende noto l'organizzazione sindacale Filcams-Cgil di Reggio Emilia con una nota. Davanti a numerosi negozi chiusi sono in corso presidi e sit-in dei lavoratori.

Il tribunale di Milano ha riscontrato, per la Shernon Holding, un indebitamento complessivo di 90 milioni maturato in nove mesi, con perdite gestionali fisse di cinque-sei milioni al mese, aggiunto "alla totale assenza di credito bancario e di fiducia da parte dei fornitori". E' questo, secondo l'avvocato Marco Angelo Russo, curatore del fallimento Shernon, il motivo per cui non è stata ravvisata la possibilità di continuare l'attività imprenditoriale del Mercatone Uno.

I dipendenti sono venuti a conoscenza del fallimento via Facebook nella notte: "nessuna comunicazione ufficiale dell'azienda", spiegato la Filcams-Cgil. Oltre 500 le aziende fornitrici vantano crediti non riscossi da Mercatone Uno per circa 250 milioni di euro.

Shernon Holding aveva acquisito i 55 punti vendita meno di un anno fa e da un mese ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo. Oltre 1'800 i dipendenti in tutta Italia. Davanti a numerosi negozi chiusi, sit-in dei lavoratori. +Mi impegnerò personalmente incontrando sindacati, lavoratori, fornitori e proprietà, non si possono lasciare dipendenti a casa senza rispettare gli impegni presi", ha dichiarato il vicepremier italiano Mattei Salvini.

