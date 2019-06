Il presidente argentino Mauricio Macri ha sostenuto oggi a Buenos Aires, al termine di un incontro con il collega brasiliano Jair Bolsonaro, che un accordo fra il Mercosur sudamericano e l'Unione europea è "molto vicino".

In dichiarazioni alla stampa nella Casa Rosada presidenziale, Macri ha manifestato ottimismo sulla conclusione di una trattativa con Bruxelles cominciata 20 anni fa sottolineando, come presidente pro tempore del Mercosur, la necessità di riformare l'organismo di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, per stimolare una "integrazione incentrata su come ci inseriamo nello sviluppo globale".

Una volta raggiunto l'accordo con la Ue, ha concluso, il Mercosur potrà affrontare gli altri due accordi in discussione con Canada e Corea del Sud.

