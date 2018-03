Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 11.21 16 febbraio 2018 - 11:21

"C'è stata una stretta collaborazione con l'Italia su migranti. Le attività di Roma sono importantissime", ha detto la cancelliera Angela Merkel ringraziando il premier italiano Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Berlino.

"Negli ultimi anni abbiamo avuto una stretta cooperazione fra Italia e Germania, soprattutto per la questione della migrazione. Le attività sulla rotta nel Mediterraneo sono eminenti ed estremamente significative, e voglio ringraziarti di tutto cuore, caro Paolo", ha detto Merkel a Gentiloni. "Sulla Brexit Italia e Germania sono sulla stessa linea", ha detto ancora la cancelliera.

"Questo incontro conferma i rapporti eccellenti con la Germania", ha detto da parte sua Gentiloni. Parlando più in generale, ha affermato che bisogna "dare impulso all'ambizione europea nei prossimi mesi, l'Europa deve fare di più e meglio"."L'Italia è pronta a fare la sua parte sul bilancio europeo ma dobbiamo fare uno sforzo comune per concentrare le risorse sulla sicurezza, difesa, i temi migratori, investimenti, le politiche del lavoro. Tutto ciò ha necessità di un impulso comune". Così il premier italiano in conferenza. "Un'Europa capace di una difesa comune, di politiche migratorie comuni è un'Europa capace di battere le pulsioni populiste e anti-europee", a suo avviso.

