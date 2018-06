Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 giugno 2018 15.28 03 giugno 2018 - 15:28

"Anche l'Esm deve diventare un fondo monetario europeo, un Fme con gli strumenti del Fondo monetario internazionale" (Fmi). Lo dice la cancelliera tedesca Angela Merkel, in un'intervista alla "Frankfurter Allgemeine am Sonntag".

Nell'eurozona, "per un'economia di successo dobbiamo continuare a stabilizzare l'euro. Gli strumenti che abbiamo finora non bastano. Perciò abbiamo bisogno di un'unione del mercato del capitale e di un'unione bancaria". A proposito dell'Esm, la Merkel afferma che questo dovrebbe poter emettere crediti a lungo e a breve termine, proteggere l'eurozona in caso di rischio e sostenere paesi in difficoltà. La cancelliera parla anche di un budget di investimenti con una somma miliardaria a due cifre.

"Vogliamo renderci un po' più indipendenti dal Fmi. Dal Meccanismo di Stabilità europea deve venir fuori un Fondo monetario europeo, con gli strumenti del Fmi. Se l'eurozona è in pericolo, deve poter erogare crediti di lungo periodo per aiutare i paesi", continua la Merkel nell'intervista. "Si tratta di crediti della durata di 30 anni, collegati a riforme strutturali - precisa -. Inoltre posso immaginare una linea di credito che abbia una durata più breve, ad esempio 5 anni. Così si potrebbe andare in soccorso a paesi che, per cause esterne, finiscono in difficoltà".

Neuer Inhalt Horizontal Line