Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 9.25 22 febbraio 2018 - 09:25

"Il mondo non aspetta noi, né noi in Germania, né noi in Europa. E io sono convinta che abbiamo bisogno di risposte europee ai grandi cambiamenti del nostro tempo". Lo ha detto Angela Merkel, parlando al Bundestag in vista del consiglio europeo di domani.

Merkel ha sottolineato che i "rapporti coi partner nel mondo sono messi sempre più alla prova" e che "l'Europa è sempre più esposta", dal momento che i conflitti in Siria, Ucraina e Libia sono a poche ore da Berlino.

Neuer Inhalt Horizontal Line