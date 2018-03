Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 13.26 16 febbraio 2018 - 13:26

La crisi dell'Eurozona è alle spalle e "adesso si tratta di assicurare la crescita e portare avanti l'innovazione". Lo ha detto Angela Merkel, oggi a Berlino, in conferenza stampa con Paolo Gentiloni.

"Siamo in una fase completamente nuova. Anche la Grecia ha fatto dei progressi. I Paesi nell'Ue crescono tutti e la disoccupazione diminuisce. Anche Gentiloni ha spiegato nell'intervista di oggi a un giornale tedesco come la situazione italiana sia migliorata. Spero che non torneremo più alla fase di prima", ha aggiunto.

Per il passato, Merkel ha sottolineato: "la Troika ha sempre definito nuovamente le condizioni. Nelle coalizioni fra partner ci sono sempre accenti diversi, ma è stata trovata una strada comune, per rappresentare gli interessi dei tedeschi e consentire la solidarietà. E così sarà anche per il futuro".

