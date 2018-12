Merkel, Germania assuma più responsabilità internazionale

La Germania dovrà assumere un ruolo di maggiore responsabilità sulla scena internazionale: lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo discorso di fine anno.

"Da domani e per due anni la Germania si impegnerà come membro del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per delle soluzioni globali", ha affermato la cancelliera.

Un nuovo invito al multilateralismo dunque. Nel 2019 il compito della politica del governo tedesco sarà di gestire "la questione decisiva del cambiamento climatico, l'ordinato regolamento della migrazione e la lotta contro il terrorismo internazionale" ha detto Merkel. "Vogliamo risolvere queste questioni nel nostro interesse e possiamo farlo al meglio tenendo presente gli interessi degli altri", ha proseguito.

Merkel ha inoltre riepilogato i punti deboli del suo quarto mandato: la formazione tardiva del governo, a sei mesi dalle elezioni, e la litigiosità interna alla coalizione che ha provocato malumori nell'elettorato e reso necessario "un nuovo inizio" e l'annuncio di non ricandidarsi a fine mandato.

