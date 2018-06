Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 giugno 2018 21.55 10 giugno 2018 - 21:55

"Il ritiro via tweet è ovviamente deludente e anche un po' deprimente". Lo ha detto Angela Merkel, ospite stasera al talk-show su Ard, commentando la decisione di Donald Trump di ritirare la firma dalla dichiarazione comune del G7.

"L'Europa deve prendere meglio il suo destino nelle proprie mani e difendere da sola i suoi valori, nel caso con il Giappone". Sugli Usa la Germania e l'Europa non potranno più "fare affidamento in maniera un po' avventata", ha aggiunto.

Merkel ha spiegato che la decisione di Trump ha rafforzato la sua posizione sulla necessità di "impegnarsi per un'Unione europea unita e forte". "Il passo del presidente americano non rende la situazione più semplice", ha affermato analizzando la situazione. Ma d'altro canto, "neanche alzare i toni la migliora".

Merkel ha chiarito che porterà avanti i colloqui con Trump, a luglio, al vertice Nato di Bruxelles. Nonostante i difficili rapporti con Washington, per la cancelliera ci sono buone ragioni per continuare a battersi per la partnership transatlantica.

