Angela Merkel ha assicurato oggi di voler "lavorare fino all'ultimo giorno" per una soluzione contrattuale sulla Brexit. Parlando a Rostock, la cancelliera ha spinto sulla necessità di un compromesso.

Bisogna affrontare l'impegno di "gestire questo processo di separazione nel modo più responsabile possibile", ha affermato. "In modo che fra 50 anni non si scuota la testa e si dica: 'perché non furono in grado di trovare un compromesso?'", ha continuato la cancelliera. È chiaro che anche dopo la Brexit, Londra dovrà restare partner stretto dell'Ue, "ma bisogna rispettare se la Gran Bretagna vuole uscire dall'Unione europea".

Neuer Inhalt Horizontal Line