"Le nazioni industrializzate non devono preoccuparsi solo di condizioni di lavoro adeguate, ma devono anche spingere alla responsabilità tutti gli altri soggetti della filiera globale".

Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel a Ginevra, in occasione dell'anniversario dei 100 anni dell'organizzazione mondiale del lavoro, ILO. La cancelliera ha inoltre ricordato che servono dei salari minimi per tutti in Europa, e bisogna migliorare l'accesso delle donne al mondo del lavoro nei paesi in via di sviluppo. Infine ha ribadito l'appello al multilateralismo come metodo di trattativa.

"Il sistema multilaterale della collaborazione è al momento in pericolo, perché molti ritengono che si faccia meglio da soli, ma io lo dico esplicitamente: il compromesso è parte della collaborazione internazionale, il compromesso è la possibilità di ottenere un risultato concordato a partire da punti di vista diversi, non permette a nessuno di avere il 100% ma rende possibile andare avanti insieme", ha spiegato la cancelliera tedesca.

