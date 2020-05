Saranno i Länder ad assumersi la responsabilità delle riaperture in Germania.

Saranno i Länder tedeschi, d'ora in poi, ad assumersi la responsabilità sull'allentamento delle misure restrittive per il coronavirus in Germania.

È quello che trapela dall'incontro fra la Cancelliera Angela Merkel e i presidenti delle regioni, secondo quanto scrive la Dpa.

La condizione su cui ci si è accordati è che nelle città con oltre 50 nuove infezioni per 100 mila abitanti nel giro di 7 giorni si procederà di nuovo a delle misure restrittive.

