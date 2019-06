"Non voglio prendere una decisione contro la Francia, così come la Francia non vuole prendere una decisione contro la Germania, ma sono fiduciosa, si arriverà a un compromesso".

Così la cancelliera tedesca Angela Merkel è intervenuta sullo stallo registrato al vertice Ue sulle trattative per le nomine dei top job.

La mancanza di una maggioranza a favore di uno dei candidati di punta dei gruppi politici "è un dato di fatto con cui dovremo fare i conti, non penso di poter cambiare nulla al riguardo", ha detto Merkel, spiegando che nel corso della prossima settima ci sarà "molto lavoro da fare, a partire da nuove consultazioni con le famiglie parlamentari europee".

La cancelliera ha quindi ribadito di non essere disponibile a ricoprire un incarico di rilievo in Europa. "Continuo a dire no. Vorrei aggiungere che mi rattrista un po' constatare che le mie parole, pur ripetute più volte, non siano state rispettate".

