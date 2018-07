Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 7.08 03 luglio 2018 - 07:08

Angela Merkel e Horst Seehofer raggiungono l'accordo sui migranti e disinnescano uno scontro dal potenziale altamente esplosivo per la politica tedesca.

La soluzione, annunciata a sorpresa dopo una giornata di difficili trattative fra la Cdu e la Csu, è nei "centri transito" per chi è registrato in altri Paesi. Un "buon compromesso", secondo la cancelliera e un "accordo sostenibile", per il suo avversario, che chiarisce anche di voler rimanere ministro dell'Interno.

La conciliazione nella lite fratricida fra i partiti dell'Unione, tuttavia, non basta: l'ultima parola spetta ai socialdemocratici, riuniti in tarda serata con gli alleati di governo, proprio per capire se vi sia ancora la possibilità di continuare assieme. Intanto sono stati i segretari generali dei due partiti a spiegare che nei "centri transito", ai confini con l'Austria, saranno destinati i migranti registrati in altri Paesi Ue.

