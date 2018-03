Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 marzo 2018

In una telefonat, Angela Merkel e Donald Trump, hanno espresso "preoccupazione per gli ultimi annunci del presidente russo sugli sviluppi dell'armamento, e sugli effetti negativi di questo sugli sforzi internazionali per il controllo sui rifornimenti di armi".

Lo dice in una nota Steffen Seibert.

Merkel e Trump chiedono che in Siria si rispetti la "tregua immediata" prevista dalla risoluzione dell'Onu, e rivolgono un appello alla Russia "affinché metta fine alla sua partecipazione al bombardamento di Ghuta e muova il regime di Assad a interrompere le operazioni offensive contro i distretti civili".

I due leader, in una telefonata ieri sera, sono stati d'accordo nell'affermare che "il regime siriano e i suoi alleati russi e iraniani" debbano rispettare la risoluzione 2401 dell'Onu, che prevede una "tregua immediata".

