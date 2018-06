Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 19.25 06 giugno 2018 - 19:25

Un'esplosione registrata oggi in una casa utilizzata come laboratorio artigianale per realizzare fuochi d'artificio in una località a nord di Città del Messico ha provocato almeno 7 morti, diversi feriti e significativi danni materiali.

L'esplosione e la palla di fuoco causata dalla pesante detonazione ha danneggiato 23 case e 12 veicoli, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. L'esplosione è avvenuta in una casa nel quartiere di La Piedad, nel comune di Tultepec, chiamato "la capitale della pirotecnica" nel Paese, dove sono già stati recuperati sette corpi.

Si teme che il numero delle vittime possa crescere man mano che i soccorsi vanno avanti. La maggior parte delle case vicine ha subito danni solo a facciate, porte e finestre.

Il 20 dicembre 2016, il mercato di San Pablito, il più grande del Paese in cui viene venduto materiale pirotecnico, è stato teatro di una serie di esplosioni che hanno provocato 42 morti e decine di feriti. È stata la peggiore tragedia di questo genere nella storia del Paese.

Neuer Inhalt Horizontal Line