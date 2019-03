L'agenzia di rating Standard & Poor's e Fitch ha cambiato la prospettiva dell'economia messicana da stabile a negativa. La reazione non si è fatta attendere e oggi una coalizione politica presenterà un progetto di legge per regolare le loro attività (foto d'archivio)

Morena, la coalizione politica con cui lo scorso anno il presidente Andrés Manuel López Obrador ha vinto le elezioni in Messico, presenterà oggi in Senato un progetto di legge per regolare l'attività delle agenzie di rating. Lo scrive il quotidiano El Sol de México.

L'annuncio è stato fatto dopo che Standard & Poor's e Fitch hanno cambiato la prospettiva dell'economia messicana da stabile a negativa per le debolezze della compagnia petrolifera statale Pemex, e che Moody's ha avvertito che la violenza nel Paese ha avuto un impatto negativo sull'andamento dell'economia.

Per evitare che continuino quelli che ha definito "ricatti" e "pressioni", il senatore e portavoce di Morena, Salomón Jara Cruz, ha annunciato la presentazione di un'iniziativa legislativa per riformare l'articolo 340 della Legge del Mercato dei Valori ed, eventualmente, permettere la revoca della autorizzazione ad operare per le agenzie di rating.

Dopo aver sottolineato come il recente giudizio di Standard & Poor's metta a rischio la stabilità del mercato e di imprese come Pemex, il portavoce di Morena ha spiegato che obiettivo della proposta è rafforzare il quadro giuridico che regola le agenzie di rating operanti nel Paese.

Questo, ha insistito, "per stabilire criteri che garantiscano che studi, analisi e rapporti che tali organismi pubblicano aderiscano ai principi di indipendenza, obiettività, rigorosità, veracità, integrità e trasparenza, per evitare che si attenti alla stabilità finanziaria dei mercati o di una impresa o settore determinati".

Neuer Inhalt Horizontal Line