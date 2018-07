Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 luglio 2018 10.19

È di 24 morti il bilancio delle vittime provocate ieri da diverse esplosioni in laboratori di fuochi d'artificio a nord di Città del Messico.

Il governo dello Stato di Messico, che appartiene alla omonima Repubblica federale, ha confermato ufficialmente il bilancio. I feriti sono 49.

L'esplosione principale è avvenuta proprio mentre la polizia ed i vigili del fuoco arrivavano sul posto, nella cittadina di Tultepec. Almeno quattro vigili del fuoco e due poliziotti hanno perso la vita mentre cercavano di prestare i primi soccorsi.

La Procura generale ha precisato che delle 24 vittime (23 uomini e un bambino), 17 sono morte sul luogo degli scoppi e sette in differenti ospedali.

Luis Felipe Puente, coordinatore della Protezione civile del ministero dell'Interno ha disposto la sospensione della vendita, fino a nuovo ordine, di materiale pirotecnico in tutta la zona di Tultepec.

L'incidente avvenuto ieri, ricorda nella sua pagina online il quotidiano Proceso, è il secondo in Messico per gravità degli ultimi 20 anni. Il più grave avvenne il 20 dicembre 2016 quando 42 persone morirono a seguito di ripetute esplosioni nel mercato di San Pablito, conosciuto come uno dei più grandi del Paese per concentrazione di razzi e fuochi artificiali.

