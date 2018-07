Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2018 7.19 16 luglio 2018 - 07:19

Il presidente eletto messicano Andrés Manuel López Obrador ha annunciato ieri che quando assumerà le sue funzioni il primo dicembre 2018 riceverà uno stipendio di 108.000 pesos (4.890 euro).

Questo vuol dire, ha precisato conversando con i giornalisti a Città del Messico, che "riceverò il 40% di quello che attualmente percepisce Enrique Peña Nieto", il che vuol dire 270.000 pesos al mese di meno.

Il futuro capo dello Stato ha quindi ricordato che è sua intenzione riformare l'articolo 108 della Costituzione per fare sì che nessun dipendente pubblico guadagni più di lui, ed ha aggiunto: se qualcuno non è d'accordo con questo principio, "non c'è problema, è anche per questo che esistono i tribunali".

Neuer Inhalt Horizontal Line