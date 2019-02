L'ispezione dei trasporti di merci pericolose a Basilea nel 2018 ha registrato un tasso di manchevolezze del 50%: otto dei sedici veicoli controllati non erano in ordine.

In due casi le carenze erano così gravi da impedire il proseguimento del viaggio, riferisce oggi il Laboratorio cantonale di Basilea. In un caso il carico non era ben fissato, l'altro riguardava l'attrezzatura per il carico. La maggior parte dei reclami riguardava invece i documenti o l'identificazione dei veicoli.

I controlli sono stati compiuti su nove veicoli da carico generale e sette con cisterna. Per i primi si sono riscontrate deficienze nel 67% dei casi, per i secondi nel 29%.

Nel 2018 Basilea ha controllato un numero nettamente inferiore di trasporti di merci pericolose: nel 2017 erano 48 e nel 2016 addirittura 77. Il laboratorio cantonale giustifica il calo con un cambiamento a breve termine delle priorità. In futuro questo tipo di controlli sarà di nuovamente rafforzato.

