L'onda del MeToo colpisce ancora nel Regno Unito e colpisce di nuovo un volto noto della televisione, già presentatore della Bbc.

Questa volta si tratta di John Leslie, 52 anni, incriminato sulla base di una denuncia indagata da Scotland Yard per un presunto episodio di "aggressione sessuale" risalente a una decina di anni fa.

Il fatto sarebbe avvenuto a Londra nel dicembre del 2008, vittima una donna allora trentenne. L'indagato comparirà di fronte a un giudice della Westminster Magistrates Court il 25 luglio.

Leslie ha alle spalle una carriera trentennale. Ha conosciuto inizialmente il successo nel cast di Blue Peter, un popolare programma della Bbc per bambini, per poi presentare fra gli altri l'edizione britannica della Ruota della Fortuna e la trasmissione mattutina di Itv This Morning. Negli ultimi anni ha svolto soprattutto attività radiofonica, conducendo e animando programmi musicali.

Neuer Inhalt Horizontal Line