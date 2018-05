Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

25 maggio 2018 - 14:31

Non ci sono prove del coinvolgimento russo nell'abbattimento del Boeing della Malaysia Airlines nei cieli dell'Ucraina nell'estate del 2014, secondo Serghiei Lavrov.

Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha parlato con l'omologo olandese Stef Blok e sostiene che questi non abbia prove del coinvolgimento della Russia nell'abbattimento del Boeing della Malaysia Airlines nei cieli dell'Ucraina nell'estate del 2014.

"Ha detto - spiega Lavrov - che non ci sono dubbi sul fatto che il missile Buk sia stato portato dalla Russia. Gli ho chiesto di fornire dei fatti che provassero queste asserzioni, ma non è stato in grado di darne".

L'Australia e l'Olanda hanno formalmente accusato la Russia per l'abbattimento del volo MH17 nel 2014.

Il capo della diplomazia russa ha inoltre affermato che il caso del volo Mh17 ricorda quello dell'avvelenamento dell'ex spia russa doppiogiochista Serghiei Skripal e della figlia Yulia: "Ricorda molto il caso Skripal - ha detto Lavrov - quando dissero che era 'molto probabile' che fossero stati i russi ma Scotland Yard precisò che l'indagine era in corso e avrebbe richiesto tempo".

