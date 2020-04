Non si muore più per fatti di sangue.

A Miami non sono stati registrati omicidi da sei settimane, più o meno da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus. Un fatto che non avveniva dal 1964.

Nonostante le norme restrittive che hanno svuotato le strade della città della Florida, i criminali non ne stanno approfittando: il capo della polizia di Miami, Jorge Colina, ha spiegato che non solo non è stato commesso nessun crimine violento, ma neppure nessun omicidio.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram