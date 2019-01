Michael Jackson, un documentario lo accusa abusi sessuali

'Leaving Neverland', un documentario che accusa Michael Jackson di aver abusato sessualmente di due bambini, verrà presentato in anteprima al Sundance Festival 2019.

Secondo la rivista Rolling Stone, che cita una sinossi della produzione, "al culmine della sua popolarità, Michael Jackson iniziò una lunga relazione con due bambini, di 7 e 10 anni, e con le loro famiglie. Ora hanno 30 anni e raccontano la storia di come Jackson abusò sessualmente di loro e di come riuscirono a convivere con questi ricordi anni dopo".

Dan Reed, che ha girato i documentari 'The Pedophile Hunters' e 'Three Days of Terror: The Charlie Hebdo Attacks' ha prodotto e diretto 'Leaving Neverland'. Non è chiara l'identità delle due presunte vittime, perché i due fratelli che accusarono nel 2005 Jackson di molestie hanno ora poco più di vent'anni.

Nel 2013 il coreografo Wade Robson, che ora ha 36 anni, denunciò Jackson per abusi sessuali subiti quando aveva 7 anni, ma il caso fu archiviato nel 2017. Il Sundance Festival 2019 si svolgerà dal 24 gennaio al 4 febbraio nello Utah.

Neuer Inhalt Horizontal Line