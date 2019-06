Michel Platini è agli arresti con accuse di corruzione per l'assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar. L'ex calciatore afferma di essere estraneo ai fatti.

L'ex campione della Juve ed ex presidente dell'Uefa, secondo il sito di news online francese Mediapart, è stato fermato ed è in custodia presso la polizia di giudiziaria di Nanterre, alla periferia di Parigi.

Michel Platini è interrogato in relazione all'inchiesta su "presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti non pubblici" nelle procedure di assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. Sono coinvolti nella vicenda anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri sotto la presidenza della republica di Nicolas Sarkozy.

Platini "non ha assolutamente niente da rimproverarsi e afferma di essere totalmente estraneo ai fatti", riferisce un comunicato dei collaboratori dell'ex presidente dell'Unione delle associazioni calcistiche europee (Uefa).

"Non si tratta in alcun modo di un arresto ma viene ascoltato come testimone, in una condizione voluta dagli inquirenti che permette di evitare che le persone ascoltate possano accordarsi fuori dalla procedura", precisa il comunicato diffuso dai media francesi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio