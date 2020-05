Microsoft ha annunciato oggi un investimento di un miliardo di dollari in Polonia per sviluppare le sue operazioni, creando in particolare un nuovo centro regionale di servizi cloud per le industrie e le imprese.

Il gigante americano ha firmato un accordo con l'Operatore nazionale di cloud, una società sostenuta dallo Stato polacco. L'iniziativa si svilupperà nei prossimi sette anni.

