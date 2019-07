Il colosso informatico americano Microsoft chiude il quarto trimestre dell'esercizio fiscale con un utile in forte rialzo a 13,2 miliardi di dollari (+49% su base annua) e ricavi per 33,72 miliardi di dollari, in aumento del 12%.

I risultati sopra le attese pubblicati ieri sera hanno spinto i titoli della società in borsa: ieri nelle contrattazioni after hours l'azione saliva dell'1%.

