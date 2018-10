Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 8.17 24 ottobre 2018 - 08:17

Le elezioni di metà mandato per rinnovare il Congresso in America sono martedì 6 novembre ma grazie al voto anticipato hanno già votato oltre sette milioni di elettori, secondo un'elaborazione fatta per il New York Times.

Si tratta di un numero record che fa prevedere un'altissima affluenza alle urne, pari almeno al 48% delle midterm del 1966. Il primato del 51% è del 1914.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano