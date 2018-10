Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 ottobre 2018 7.31 23 ottobre 2018 - 07:31

A 15 giorni dal voto di Midterm, Donald Trump lancia una nuova promessa elettorale: una riduzione delle tasse per la middle class, dopo il maxi taglio a favore delle aziende e delle fasce più ricche.

Lo ha annunciato lui stesso parlando con i cronisti prima di volare in Texas per un comizio a sostegno del senatore Ted Cruz.

Trump spera di presentare il suo piano prima del voto, anche se il Congresso - in pausa per la campagna elettorale - potrà discuterlo solo dopo le elezioni.

"Presenteremo una risoluzione nel giro di una settimana e mezza o due", ha spiegato. "Lo farò attraverso il Congresso. Non abbiamo tempo per votare, voteremo più tardi, dopo le elezioni", ha proseguito, sottolineando che il nuovo piano "non è per il business ma per la middle class".

