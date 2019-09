Migliaia di francesi, nonostante la pioggia, si sono messi in coda oggi agli Invalides, nel cuore di Parigi, per rendere l'estremo omaggio a Jacques Chirac, il presidente che, secondo un sondaggio, hanno amato di più insieme con Charles de Gaulle.

In attesa della cerimonia solenne alla presenza, domani nella chiesa di Saint-Sulpice, anche di personalità straniere - fra le quali il presidente Sergio Mattarella e Vladimir Putin - sono state migliaia le persone che si sono messe in coda dal mattino per sfilare davanti alla bara con la salma dell'ex presidente, esposta all'ingresso della cattedrale di Saint-Louis des Invalides.

Sulla cassa, ricoperta da una bandiera tricolore, c'è un grande ritratto di Chirac, al centro di due colonne con i colori dell'Europa e della Francia.

