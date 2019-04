Iniziata la manifestazione per il clima a Roma

E' iniziata in piazza del Popolo a Roma la grande manifestazione dei Fridays For Future, gli scioperi del venerdì per il clima ispirati dall'attivista svedese sedicenne Greta Thunberg. A mezzogiorno e mezzo parlerà Greta.

In piazza del Popolo ci sono già alcune migliaia di persone, soprattutto giovani, arrivati anche da fuori Roma, con cartelloni sul clima. Sotto un sole caldo, sul palco si esibiscono cantanti. Fra poco cominceranno gli interventi dei ragazzi di Fridays For Future.

Il palco è alimentato con l'elettricità prodotta da 120 ciclisti. Le loro biciclette sono montate su generatori: pedalando viene prodotta energia "pulita", senza emissioni di gas serra.

