Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 9.57 29 giugno 2018 - 09:57

Economia svizzera in espansione in giugno, dopo tre mesi di rallentamento. Lo indica il barometro elaborato dal Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo (KOF), che nel mese in corso ha raggiunto i 101,7 punti (+1,7 punti).

Il valore di giugno è leggermente superiore alle previsioni degli economisti sentiti dall'agenzia finanziaria Awp, che si attendevano un valore oscillante tra 95 e 101 punti. Il balzo si spiega soprattutto con la ripresa delle esportazioni. In espansione anche la domanda interna per beni e servizi. Le prospettive per il settore della costruzione sono anche in progressione.

Nel settore dell'industria manifatturiera, gli ordinativi, gli stock e gli acquisti tendono verso l'alto. L'industria del legno e del vetro, come anche i settori della chimica e delle materie plastiche stanno evolvendo in maniera positiva. Meno buone le prospettive per l'industria delle macchine, automobilistica, tessile e metallurgica.

