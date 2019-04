Sono 250 le organizzazioni non governative che hanno inviato oggi una lettera alla cancelliera tedesca Angela Merkel invitandola a prendere provvedimenti di fronte all'aumento delle morti in mare dei migranti.

"Siamo sconvolti dall'attuale politica europea che si impegna sempre di più per la chiusura e la dissuasione mettendo nel conto le morti in mare", si legge nella lettera inviata alla cancelliera.

Tra le organizzazioni firmatarie Medici senza Frontiere, Amnesty International, Caritas, Pro-Asyl, Sos Mediterranée e Sea-Watch.

Il viaggio attraverso via mare nel 2018 è diventato più pericoloso che in passato, secondo i dati Onu. Nel 2018 sono arrivati In Europa attraverso il Mediterraneo circa 117.000 persone e ne sono morte oltre 2.200.

